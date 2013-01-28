航空产业: 波音787电池起火原因仍无法查明,调查或将达数月甚至一年

路透华盛顿1月27日 - 美国国家运输安全委员会周日称,对波音787梦幻客机本月在波士顿发生电池起火的进一步检测,仍然未找出导致起火的原因.

在周日公布的声明中,该委员会称对飞机上未损坏电池的初步调查"没有发现明显异常",随后将进行更详细的调查.

国家运输安全委员会的初步调查结果,加上有关辅助电力电池起火原因的调查没有决定性的进展,凸显出波音787客机安全调查和停飞时间可能会比波音原先的预期更长.

宇航和机械工程师Oliver McGee将调查面临的挑战描述为"规模巨大的工程谜题."