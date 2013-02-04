波音787客机事故调查正取得进展--美国NTSB

1月29日在东京拍到的一架全日空公司的波音787客机。 REUTERS/Toru Hanai

路透华盛顿2月1日 - 美国国家交通运输安全委员会(NTSB)周五表示,针对波音(BA.N)787梦幻客机于本月在波士顿国际机场发生电池起火事故的调查,正在取得进展.全部787客机被停飞已进入第三周.

1月7日波士顿机场一架梦幻客机电池起火,一周后另一架梦幻客机的电池出现故障,迫使一架全日空航班紧急迫降,美国、日本与法国安全监测当局因此展开调查,同时全部50架787客机被停飞.

美国安全委员会称其继续检查了1月7日波士顿机场起火客机上记录的飞行数据,以探明起火的锂离子电池的运行状况,同时检测电池充电系统.787客机电池充电系统由英国公司Meggitt(MGGT.L)旗下Securaplane制造.

"我们的调查员正迅速行动且正在取得进展,"NTSB发言人Kelly Nantel在安全委员会第七次更新调查情况后表示,但并未做出详细说明.

波音对调查正取得进展的消息表示欢迎,并称其继续紧密配合美国与日本调查机构的工作.

NTSB说,一名来自美国能源部的专家已加入调查.一位NTSB调查员则将在周日或周一携带一个"电池接触器",即连接电池与客机电力系统的部件飞往法国,以便设备制造商Thales SA (TCFP.PA)进行进一步检测.

NTSB在美国海军水面作战中心实验室的专家,正继续检测从日本航空(JAL)(9201.T)787客机上取出的另一块未损坏锂离子电池.两块受检测电池均由日本公司GS Yuasa(6674.T)制造.

据NTSB最新消息,经初步的测试,包括对未损坏电池内部每块电池单元进行红外热成像,但未发现异常.NTSB称,8个电池单元正在接受另一项扫描以检测内部状况.

无论是NTSB,还是正在试图扩大787客机电池起火事故调查范围的美国联邦航空管理局(FAA),都尚未为何时完成工作制定出时间表.

调查也将同时在日本及波音客机制造地西雅图继续进行.(完)

(编译 王湄;审校 徐文焰)

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