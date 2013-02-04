波音787客机事故调查正取得进展--美国NTSB

中芬两国将提升双向投资水平 推动双边贸易平衡增长--联合声明
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透华盛顿2月1日 - 美国国家交通运输安全委员会(NTSB)周五表示,针对波音(BA.N)787梦幻客机于本月在波士顿国际机场发生电池起火事故的调查,正在取得进展.全部787客机被停飞已进入第三周.
1月7日波士顿机场一架梦幻客机电池起火,一周后另一架梦幻客机的电池出现故障,迫使一架全日空航班紧急迫降,美国、日本与法国安全监测当局因此展开调查,同时全部50架787客机被停飞.
美国安全委员会称其继续检查了1月7日波士顿机场起火客机上记录的飞行数据,以探明起火的锂离子电池的运行状况,同时检测电池充电系统.787客机电池充电系统由英国公司Meggitt(MGGT.L)旗下Securaplane制造.
"我们的调查员正迅速行动且正在取得进展,"NTSB发言人Kelly Nantel在安全委员会第七次更新调查情况后表示,但并未做出详细说明.
波音对调查正取得进展的消息表示欢迎,并称其继续紧密配合美国与日本调查机构的工作.
NTSB说,一名来自美国能源部的专家已加入调查.一位NTSB调查员则将在周日或周一携带一个"电池接触器",即连接电池与客机电力系统的部件飞往法国,以便设备制造商Thales SA (TCFP.PA)进行进一步检测.
NTSB在美国海军水面作战中心实验室的专家,正继续检测从日本航空(JAL)(9201.T)787客机上取出的另一块未损坏锂离子电池.两块受检测电池均由日本公司GS Yuasa(6674.T)制造.
据NTSB最新消息,经初步的测试,包括对未损坏电池内部每块电池单元进行红外热成像,但未发现异常.NTSB称,8个电池单元正在接受另一项扫描以检测内部状况.
无论是NTSB,还是正在试图扩大787客机电池起火事故调查范围的美国联邦航空管理局(FAA),都尚未为何时完成工作制定出时间表.
调查也将同时在日本及波音客机制造地西雅图继续进行.(完)
(编译 王湄;审校 徐文焰)
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