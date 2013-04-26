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货币新闻 | 2013年 4月 26日 星期五 17:52 BJT

航空产业：日本将在1000GMT宣布批准波音787梦幻客机复航

路透东京4月26日 - 根据日本国土交通省刊登的通知，政府将在1000GMT宣布批准波音 的787梦幻客机复航。

今日稍早，日本国土交通大臣太田昭宏向记者表示，该国将在周五稍晚批准此事。(完) (编译 许娜; 审校 艾茂林)
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