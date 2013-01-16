波音787客机故障频发 日美展开调查

路透东京1月15日 - 日本国土交通大臣太田昭宏称，乘客对波音787的信心已受到威胁。在波音787故障频发招致安全担忧后，美日两国已对该机型全面公开调查。

日本当局周一称，将对日本航空(9201.T)一架波音787出现的燃料泄漏进行调查。美国国家运输安全委员会亦表示，将派人对日本航空另一架发生起火事故的波音787的锂离子电池和已烧毁的线路进行调查。上周，这架波音787在抵达波士顿洛根机场（Logan Airport）发生电路起火事故。

波音787客机被宣称为波音旗下最节能的机型，有望改变民用飞机的竞争格局。该机型原定于2008年5月投入使用，但因生产延期直到去年末才投入商业运营。

上周，波音787客机事故频发，包括两次燃料泄漏、电池起火、线路故障、制动系统故障、驾驶舱窗户玻璃破裂等，相关机构纷纷发起调查。

“从普通乘客角度看，这些事故似乎天天发生，他们会因此变得十分不安，”太田昭宏周二在国土交通省新闻发布会上对记者说。他还称，目前尚无报告调查结果的最后期限。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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