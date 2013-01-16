《航空产业焦点》全日空班机发生迫降,日本两家航空公司停飞波音787

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
去年8月,澳洲航空为削减成本取消了35架787-9客机的订单,此前该公司公布17年以来首次出现全年净亏损.澳洲航空仍有从2016年起选择和购买50架该型号客机的权利.捷星订购了787-8s客机,此为双引擎小型宽体客机.
印度航空监管机构表示,正在评估梦幻客机的安全性.国有航空公司Air India已有六架该型号客机投入使用,还有更多订单尚未交货.
梦幻客机的日本供应商股价周三承压.富士重工 、电池制造商GS Yuasa 、三菱重工业 、IHI 和东丽 跌幅介于1.6-4.2%.与此同时日股日经指数 下挫1.5%.全日空股价下滑0.5%.
日本运输大臣周二承认,乘客对梦幻客机的信心产生动摇.日本和美国已就近期事故对梦幻客机展开广泛而且不设期限的调查.
日本当局周一表示,他们将调查日本航空运营的一架787客机燃料泄漏事故.美国国家运输安全委员会(NTSB)稍晚称,将对日本航空另一架787客机的锂电池和烧毁的电线束进行分析,这架飞机上周抵达波士顿洛根机场时发生起火事故.
NTSB周二晚时通过Twitter表示,正在收集全日空客机紧急迫降事故的信息.(完) (编译 郑茵/梁睿雪/王翔琼; 审校 蔡美珍/程琳)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。