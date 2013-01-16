《航空产业焦点》全日空班机发生迫降,日本两家航空公司停飞波音787

去年8月,澳洲航空为削减成本取消了35架787-9客机的订单,此前该公司公布17年以来首次出现全年净亏损.澳洲航空仍有从2016年起选择和购买50架该型号客机的权利.捷星订购了787-8s客机,此为双引擎小型宽体客机.

印度航空监管机构表示,正在评估梦幻客机的安全性.国有航空公司Air India已有六架该型号客机投入使用,还有更多订单尚未交货.

梦幻客机的日本供应商股价周三承压.富士重工 、电池制造商GS Yuasa 、三菱重工业 、IHI 和东丽 跌幅介于1.6-4.2%.与此同时日股日经指数 下挫1.5%.全日空股价下滑0.5%.

日本运输大臣周二承认,乘客对梦幻客机的信心产生动摇.日本和美国已就近期事故对梦幻客机展开广泛而且不设期限的调查.

日本当局周一表示,他们将调查日本航空运营的一架787客机燃料泄漏事故.美国国家运输安全委员会(NTSB)稍晚称,将对日本航空另一架787客机的锂电池和烧毁的电线束进行分析,这架飞机上周抵达波士顿洛根机场时发生起火事故.

NTSB周二晚时通过Twitter表示,正在收集全日空客机紧急迫降事故的信息.(完) (编译 郑茵/梁睿雪/王翔琼; 审校 蔡美珍/程琳)