航空产业: 日本国土交通省称开始调查与波音787事故相关日本电池企业

芝加哥期市：大豆期货走低，因农业部种植面积预估引发利空套利交易
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透东京1月21日 - 日本国土交通省官员周一表示,该省将联手美国联邦航空管理局(FAA)开始调查波音 787梦幻客机事故中所涉及的一家日本电池生产企业.
继波音梦幻客机在波士顿发生电池起火故障,以及在日本西部紧急迫降后,已在全球范围内停飞.近几日波音梦幻客机饱受一系列事故所困扰.
日本是迄今为止梦幻客机的最大市场.在迄今为止交付的50架梦幻客机中,日本航空 和全日本空输 运营着24架.
这位官员未提及该家日本电池生产企业的名字.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 于春红)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆周一跌至五个多月以来最低水平，交易商称，受累于南美丰收，以及预期美国农户将会增加大豆种植面积。
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货 周 一收低4美分，报每蒲式耳4.20-3/4美元，交易商称，因预报美国大平原 小麦种植带有雨，对作物生长有利。 Commodity Weather Group在给客户的报告中表示，大平原和美国中 西部西南地区未来10天的降雨将带动小麦的生长。 美国农业部报告，截至3月23日该周出口检验小麦54.1799万吨，符合 分析师预估的45-65万吨。 今日CBOT小麦期货预估成交量为86,822口。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透芝加哥3月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收盘基本持平，交易商称，因在稍早跌至12月30日以来最低后，持有空头头寸的投资者获利了结。