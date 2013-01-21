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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 10:11 BJT

航空产业: 日本国土交通省称开始调查与波音787事故相关日本电池企业

路透东京1月21日 - 日本国土交通省官员周一表示,该省将联手美国联邦航空管理局(FAA)开始调查波音 787梦幻客机事故中所涉及的一家日本电池生产企业.

继波音梦幻客机在波士顿发生电池起火故障,以及在日本西部紧急迫降后,已在全球范围内停飞.近几日波音梦幻客机饱受一系列事故所困扰.

日本是迄今为止梦幻客机的最大市场.在迄今为止交付的50架梦幻客机中,日本航空 和全日本空输 运营着24架.

这位官员未提及该家日本电池生产企业的名字.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 于春红)

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