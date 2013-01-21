更新版-航空产业: 美日航空安全官员实地前往梦幻客机电池制造商工厂进行调查

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
(新增细节)
路透东京1月21日 - 美国及日本航空安检官员周一至波音 787梦幻客机电池制造商总部进行调查,找寻导致梦幻客机上周紧急迫降的原因.
GS Yuasa Corp 一位发言人说,美国联邦航空管理局(FAA)和日本国土交通省的调查人员正在该公司位于京都制造电池的厂区.
这位发言人说,该公司将全力配合调查.
全日空一架国内班机因飞机锂电池故障紧急迫降高松机场之后,上周全球多国宣布停飞梦幻客机,波音也暂时停止交机.本月稍早时,日本航空 一架停放在波士顿Logan国际机场的梦幻客机也因类似的电池问题而导致起火.
美国安全当局周日表示,波士顿意外的事件已排除是电池过度负荷所造成,并称他们将把调查范围扩大至电池充电器以及飞机的辅助电力系统.
"波士顿及高松机场两起意外均显示电池出现异常.电池受损的情况最严重."
日本国土安全局官员Shigeru Takano对记者说,"我们将调查从生产到设计的过程是否恰当."
GS Yuasa股价周一上涨1%,该公司股价自从波士顿意外事件之后跌了将近10%.周一日经指数 收低1.5%.(完) (编译 李婷仪; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
路透伦敦3月27日 - 期铜周三跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。
路透3月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 261.5 - - - * 4月 256.8 78 257.0 12 * 5月 252.8 199 253.0 21 * 6月 245.9 373 245.4 15 * 7月 241.1 1246 241.3 43 * 8月 237.5 6021 237.3 549 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编