航空产业: 日本飞航调查机构调查波音梦幻客机受损电池

美国股市：连跌第三日，投资者评估银行业绩和地缘政治风险
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透东京1月22日 - 日本国土交通省周二表示,日本飞航调查机构(Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA)将调查全日空 所属梦幻客机的受损电池.这架梦幻客机上周发生事故,迫降在日本西部.
国土交通省表示,JAXA拥有进行调查的设备,将检视由日本GS Yuasa 生产的电池.
美国和日本的飞航安全机构官员周二前往GS Yuasa位于京都的工厂进行第二日调查.梦幻客机生产商波音 的人员也随行.(完)
如欲浏览原文报导,请点选 (编译 沈以文; 审校 孙茉莉)
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
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路透芝加哥4月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收盘下跌，分析师称，因预计美国大平原冬麦种植地带将有对作物有利的降雨，交易员在美国三日长周末前轧平头寸。