日本官员：全日空787客机受损电池似乎并未过度充电

马克龙在法国大选电视辩论中舌战勒庞 调查显示其政治纲领最被看好
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。
路透东京1月23日 - 日本运输安全委员会主席Norihiro Goto周三在记者会上表示，上周紧急迫降的全日空(9202.T)787梦幻客机受损电池看起来并未过度充电，但也不排除这种可能性。
本月早些时候，日本航空(9201.T)运营的一架波音(BA.N)787客机电池起火。周日，美国安全调查人员排除了电压过高导致电池起火的可能性，并表示他们将检查电池的充电器和客机的备用能源装置。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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路透首尔4月4日 - 韩国软件大亨安哲秀周二获得中间派的国民之党提名角逐总统大位。这是他在2012年放弃总统雄心后，再度大张旗鼓投入5月9日的总统宝座竞争。
路透东京4月5日 - 日本内阁官房长官菅义伟表示，朝鲜周三最新发射一枚导弹的举动是“极有问题的”，日本已对朝鲜表示强烈抗议。