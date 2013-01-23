日本官员：全日空787客机受损电池似乎并未过度充电

路透东京1月23日 - 日本运输安全委员会主席Norihiro Goto周三在记者会上表示，上周紧急迫降的全日空(9202.T)787梦幻客机受损电池看起来并未过度充电，但也不排除这种可能性。

本月早些时候，日本航空(9201.T)运营的一架波音(BA.N)787客机电池起火。周日，美国安全调查人员排除了电压过高导致电池起火的可能性，并表示他们将检查电池的充电器和客机的备用能源装置。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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