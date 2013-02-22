日媒称787客机漏油归咎于油箱阀门控制设备

路透2月21日 - 日本经济新闻周四报道称，日本调查人员发现，因漏油被调查的波音787“梦幻”客机的油箱阀门控制设备存在问题。

1月9日日本航空公司一架787客机在波士顿机场漏油，此前787客机因连续出现故障，被多国宣布停飞。

日本经济新闻引述知情人士的话称，调查发现油箱阀门控制设备的电绝缘涂层存在缺陷。日本国土交通省调查人员还在该控制设备的开关上发现了异物。

调查人员认为，这导致开关在阀门半开的情况下，却传递出阀门已关的讯号，从而导致漏油。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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