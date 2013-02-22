日媒称787客机漏油归咎于油箱阀门控制设备

韩国军方称朝鲜据信发射一枚弹道导弹 但飞行距离不远
路透首尔4月5日 - 韩国军方表示，朝鲜周三从其东海岸新浦地区发射一枚不明飞行物，该物体最后落入朝鲜半岛外海。 朝鲜此次发射正值中美两国领袖本周即将举行峰会，特朗普与习近平可能会讨论对朝鲜施加更多压力迫使其放弃武器研发。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透2月21日 - 日本经济新闻周四报道称，日本调查人员发现，因漏油被调查的波音787“梦幻”客机的油箱阀门控制设备存在问题。
1月9日日本航空公司一架787客机在波士顿机场漏油，此前787客机因连续出现故障，被多国宣布停飞。
日本经济新闻引述知情人士的话称，调查发现油箱阀门控制设备的电绝缘涂层存在缺陷。日本国土交通省调查人员还在该控制设备的开关上发现了异物。
调查人员认为，这导致开关在阀门半开的情况下，却传递出阀门已关的讯号，从而导致漏油。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完)
路透莫斯科4月4日 - 俄罗斯新闻社周二报导，圣彼得堡Sennaya Ploshchad地铁站已被关闭，之前有匿名人士打电话，警告称可能会再发生袭击事件。