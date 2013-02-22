日媒称787客机漏油归咎于油箱阀门控制设备

港报财经评论：“千年大计”有得炒，坐顺风车勿迷途--信报4月5日
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月21日 - 日本经济新闻周四报道称，日本调查人员发现，因漏油被调查的波音787“梦幻”客机的油箱阀门控制设备存在问题。
1月9日日本航空公司一架787客机在波士顿机场漏油，此前787客机因连续出现故障，被多国宣布停飞。
日本经济新闻引述知情人士的话称，调查发现油箱阀门控制设备的电绝缘涂层存在缺陷。日本国土交通省调查人员还在该控制设备的开关上发现了异物。
调查人员认为，这导致开关在阀门半开的情况下，却传递出阀门已关的讯号，从而导致漏油。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
港股在第二季首日回升，由现在至4月底美国财政悬崖，消息将主导股市。随着主要蓝筹股已陆续公布业绩，市场对港股估值已心中有数，未来轮到炒概念，大行扮演着推波助澜的角色。
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