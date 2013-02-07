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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 07:34 BJT

美国个股: 联邦航空管理局将允许波音试航787客机

路透华盛顿2月7日 - 美国航空监管机构周四表示,将允许波音 试航787梦幻客机.

"试航的主要目的是收集客机在飞行过程中电池及电气系统表现的数据,"美国运输部部长拉胡德(Ray LaHood)和美国联邦航空管理局局长Michael Huerta发表声明称.

试航将受到诸多方面的限制.尚不清楚试航的具体时间.(完)

(编译 王兴亚; 审校 于春红)
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