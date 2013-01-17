更新版-航空产业: 美国当局暂时停飞波音787客机,因电池存在安全隐患

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**电池存在安全隐患**
在最近一次事故中,全日本空输 表示一次国内航班途中,飞机仪表显示电池出现故障,发出紧急警报.一位运输省官员形容这次事故"非常严重",在国际安全领域中这样的用词表明可能会发生一场事故.
全日空和日本航空 因此停飞旗下的24架787梦幻客机,进行检修.日本运输官员表示,他们无法立即就FAA的决议发表评论,日航发言人也做出同样表示,一位全日空发言人称,FAA的禁令意味着公司无法在美国航线上使用该机型.
但航空业内消息人士表示,除非长期停飞或出现严重且无法控制的危机,否则尽管FAA决定暂时停飞787,该机型也不会马上面临被永久禁飞的威胁.
至于其它方面的原因,他们指出,再培训和投资新设施需要付出巨大成本,而且业内只有两家大型飞机供应商,缺乏其它选择.
787梦幻客机的问题可能会加剧波音与欧洲同业空中巴士(Airbus) 的竞争,空客A380超大客机亦在一年前因机翼裂纹问题而出现销量下滑.(完) (编译 程琳/王兴亚/杜明霞/石冠兰; 审校 白云/郑茵/张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。