更新版-航空产业: 美国当局暂时停飞波音787客机,因电池存在安全隐患

**电池存在安全隐患**

在最近一次事故中,全日本空输 表示一次国内航班途中,飞机仪表显示电池出现故障,发出紧急警报.一位运输省官员形容这次事故"非常严重",在国际安全领域中这样的用词表明可能会发生一场事故.

全日空和日本航空 因此停飞旗下的24架787梦幻客机,进行检修.日本运输官员表示,他们无法立即就FAA的决议发表评论,日航发言人也做出同样表示,一位全日空发言人称,FAA的禁令意味着公司无法在美国航线上使用该机型.

但航空业内消息人士表示,除非长期停飞或出现严重且无法控制的危机,否则尽管FAA决定暂时停飞787,该机型也不会马上面临被永久禁飞的威胁.

至于其它方面的原因,他们指出,再培训和投资新设施需要付出巨大成本,而且业内只有两家大型飞机供应商,缺乏其它选择.

787梦幻客机的问题可能会加剧波音与欧洲同业空中巴士(Airbus) 的竞争,空客A380超大客机亦在一年前因机翼裂纹问题而出现销量下滑.(完) (编译 程琳/王兴亚/杜明霞/石冠兰; 审校 白云/郑茵/张涛)