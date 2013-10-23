美股业绩：波音第三季获利跳增，上调全年获利预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透10月23日 - 波音 周三公布，第三季每股获利跳增12%，并上调全年获利预估，促使股价盘前上涨逾3%。
第三季每股盈余(EPS)从上年同期的1.35美元升至1.51美元，营收增长11%至221.3亿美元。这主要归功于飞机交付大增14%。
剔除一些养老金和其他成本的核心获利跳升16%，从每股1.55美元升至每股1.80美元。
波音将全年核心获利预估上调至每股6.50-6.65美元，之前预估为6.20-6.40美元。
该公司还将2013年未经调整的EPS预估从5.10-5.30美元上调至5.40-5.55美元。
波音维持全年营收预估在830-860亿美元不变，而且目标是全年交付635-645架商业飞机。
今年前九个月，波音共交付476架飞机，其中第三季交付170架。这意味着第四季要交付169架，才能达到目标高端。
波音股价盘前升至126.30美元，周二收于122.48美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。