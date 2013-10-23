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市场报道 | 2013年 10月 23日 星期三 20:52 BJT

美股业绩：波音第三季获利跳增，上调全年获利预估

路透10月23日 - 波音 周三公布，第三季每股获利跳增12%，并上调全年获利预估，促使股价盘前上涨逾3%。

第三季每股盈余(EPS)从上年同期的1.35美元升至1.51美元，营收增长11%至221.3亿美元。这主要归功于飞机交付大增14%。

剔除一些养老金和其他成本的核心获利跳升16%，从每股1.55美元升至每股1.80美元。

波音将全年核心获利预估上调至每股6.50-6.65美元，之前预估为6.20-6.40美元。

该公司还将2013年未经调整的EPS预估从5.10-5.30美元上调至5.40-5.55美元。

波音维持全年营收预估在830-860亿美元不变，而且目标是全年交付635-645架商业飞机。

今年前九个月，波音共交付476架飞机，其中第三季交付170架。这意味着第四季要交付169架，才能达到目标高端。

波音股价盘前升至126.30美元，周二收于122.48美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 田建华)
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