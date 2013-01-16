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货币新闻 | 2013年 1月 17日 星期四 07:42 BJT

航空产业: 美国联邦航空管理局要求航空公司暂时停飞波音787梦幻客机

路透华盛顿1月16日 - 美国联邦航空管理局(FAA)周三表示,

* 要求航空公司暂时停飞波音787梦幻客机

* 波音787运营商进一步使用该飞机前必须证明电池安全

* 将与波音及航空公司合作制定集体行动计划,以使运营商尽快尽可能安全的恢复使用

* 对波音787第二起事故进行的调查包括锂电池故障

* 787客机电池故障若不修复,可能损坏关键系统和结构导致起火

* 美国联合航空公司是目前美国唯一使用787客机的航空公司.(完)
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