波音认为20年内亚太地区飞机数量将增近两倍

路透新加坡2月10日 -波音(BA.N)维持其对20年内全球飞机需求总价值将达4.8万亿(兆)美元的预估，并估计在此期间亚太地区将需要12,820架新飞机。

波音认为未来20年亚太地区所需飞机的价值在1.9万亿美元。

“亚太经济体和乘客数量将持续呈现强劲增长，”波音商用飞机的销售副总裁Randy Tinseth周一在新加坡航空展之前的媒体简报会上表示。

“未来20年，全球航空客流量将有近半与该地区有关。亚太飞机数量将增长近两倍，从2012年的5,090架增加至2032年的14,750架，从而支撑不断增长的需求。”

空中客车和波音都曾表示其最畅销机型的生产速度将创纪录高位，但公司高层在密切关注印尼和泰国等关键航空市场的金融动荡局势。(完)

(编译 石冠兰 审校 徐文焰)

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