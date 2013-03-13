波音787客机新电池获准测试 朝复飞前进一步

日本企业预计未来一年消费者物价上涨0.7%--央行短观调查

路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。