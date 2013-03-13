波音787客机新电池获准测试 朝复飞前进一步

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透西雅图3月12日 - 美国联邦航空管理局(FAA)周二批准波音(BA.N)开始测试为787梦幻客机重新设计的电池，客机离恢复正常运营更进一步。
消息人士周二还告诉路透，波音即将签署一笔150亿美元的协议，向意大利Ryanair(RYA.I)出售约170架737客机。
波音股价收涨1.5%，触及近五年高位，盘后继续上扬，制造787电池的日本杰士汤浅(6674.T)周三在日本股市升0.68%，好于日经指数.N225的收跌0.61%。
周二晚，美国联邦航空管理局(FAA)称批准波音的电池认证计划，将允许进行两次有限制的客机飞行，测试新电池。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 蔡美珍)
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