美国航空监管机构允许波音试航787客机

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
路透华盛顿2月7日 - 美国航空监管机构周四表示,将允许波音(BA.N)试航787梦幻客机.
"试航的主要目的是收集客机在飞行过程中电池及电气系统表现的数据,"美国运输部部长拉胡德(Ray LaHood)和美国联邦航空管理局局长Michael Huerta发表声明称.
试航将受到诸多方面的限制.尚不清楚试航的具体时间.(完)
(编译 王兴亚; 审校 于春红)
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路透布鲁塞尔4月11日 - 意大利央行总裁维斯科(Ignazio Visco)周二表示，意大利银行业持有的不良贷款大多无需立即出售。这番讲话旨在减轻受不良贷款困扰的银行所承受的压力。
路透悉尼4月12日 - 投资者周三寻求避险，因一系列有关地缘政治局势的消息提振避险货币日圆和黄金涨至五个月高点，评级较高的公债收益率跌至年内低点。