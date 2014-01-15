日航一架波音787因电池问题停飞

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透东京/西雅图1月15日 - 日本航空(9201.T)表示，周二停飞一架波音787 Dreamliner客机在东京成田机场，因机身外侧见到冒出白烟，且一电池有明显漏液状况。
该事件再次引发对787客机的安全和可靠性忧虑。就在一年前，监管当局下令全球各地的Dreamliner客机停飞，因发生两起电池过热事件。
波音(BA.N)表示，“已得知周二下午在成田机场发生的787客机问题，看来是和单一电池散热状况有关。”
“这状况是发生在例行维修时，当时机上并无乘客，”波音称。“去年就787客机电池系统所做的改善工作，看来有如原先设计般发挥作用。”
波音股价在纽约证交所收低0.5%，报140.01美元。(完)
(编译 王冠中; 审校 戴素萍)
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