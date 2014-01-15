日航一架波音787因电池问题停飞

路透东京/西雅图1月15日 - 日本航空(9201.T)表示，周二停飞一架波音787 Dreamliner客机在东京成田机场，因机身外侧见到冒出白烟，且一电池有明显漏液状况。

该事件再次引发对787客机的安全和可靠性忧虑。就在一年前，监管当局下令全球各地的Dreamliner客机停飞，因发生两起电池过热事件。

波音(BA.N)表示，“已得知周二下午在成田机场发生的787客机问题，看来是和单一电池散热状况有关。”

“这状况是发生在例行维修时，当时机上并无乘客，”波音称。“去年就787客机电池系统所做的改善工作，看来有如原先设计般发挥作用。”

波音股价在纽约证交所收低0.5%，报140.01美元。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

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