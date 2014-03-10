波音公司称生产中的787飞机机翼出现裂痕

OPEC秘书长称OPEC及该组织之外产油国都致力于恢复市场稳定
路透阿布扎比4月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周三表示，参与减产的所有产油国都致力于将全球石油库存降至五年均值，并让市场恢复稳定。
路透纽约3月7日 -波音(Boeing)(BA.N)周五表示，发现仍在生产中的40架787“梦想客机”(Dreamliner)机翼存在“细微裂痕”，这种情况可能导致部分飞机推迟交货，但该公司不会改变2014年的交付计划。
波音公司称机翼制造商三菱重工业(7011.T)向其通报了该问题。该问题是在制造工艺变动后出现的。
裂痕位于787飞机翼肋的抗剪带上，需要一到两周时间进行检查和修理。
“我们有信心，运营中的飞机中不存在这种状况，”波音公司称。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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