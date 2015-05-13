（更正）波音称生产效率将支撑公司乐观前景 尽管前方并非坦途

(更正：正文倒数第四段“在利润率下降时提供了保障”有误，应为“在需求下降时提供了保障”)

路透纽约5月12日 - 波音(BA.N)周二称由于来自航空公司的需求稳定，波音得以把737型客机的每月产量提高43%至60架；尽管在订单、整体产量及国防支出方面存在疑虑，波音仍乐观看待未来前景。

波音公司首席执行官迈克纳尼说，市场基本面对于增加客机产量的支持力道没有改变；虽然最近发生了美国航空(AAL.O)和美国联合航空(UAL.N)的客机交机推迟，但他说这是正常的机队优化决策。

迈克纳尼在波音年度股东大会中表示，即便是正逐渐被新机型取代的737型和777型客机，价格也没有变得“更差”。飞机制造商通常会把即将停产的机型大幅降价求售以免产出减少。

波音在经历了高峰期之后，现在面临了国防支出受抑制、商用客机订单放缓，而且假如美国国会不继续给予美国进出口银行授权的话，波音可能会失去出口融资。

但迈克纳尼和其他公司高层说，公司有能力维持获利增长，因为他们现在做的工作将提升生产力、降低成本，并生产较小型、较便宜的创新产品。

迈克纳尼重申波音今年目标为创造逾90亿美元营业现金流量，并称这个数字在2016年和之后会更多。

他还说波音国防业务就算没有争取到长程轰炸机等大型新计划订单，该业务的规模仍然适当。

**利润率问题**

波音2015年利润率预计将下滑，后续几年将恢复上升，首席财务官Greg Smith称。

针对有关喷气客机需求存在泡沫的担忧问题，波音回应还有大幅增加产量的空间。

“我们可以增加至每月60架，”商用飞机首席执行官Ray Conner称。他所指的是737机型，目前产量每月42架，预计到2018年达到每月52架。

Conner并未表示波音计划利用这部分产能，但一些分析师称，目前看来非常有可能达到该水准。

高管强调称，波音工厂生产率提升，在需求下降时提供了保障。737工厂生产时间已缩短一半以上。如果再次遭遇全球危机，必须削减飞机产量，波音利润率的下跌程度也不会和以前那么大，Conner称。

波音股价周二收盘下跌0.3%，至145.43美元，表明投资者仍对该公司面临的挑战感到忧心。

Canaccord Genuity分析师Ken Herbert称，投资者将聚焦点放在了波音现金流的波动方面。

“应该看得更长远一些，对波音三四年后的前景抱持信心，”Herbert称。(完)

(编译 李婷仪/刘秀红；审校 龚芳/王丽鑫)

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