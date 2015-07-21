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国际财经 | 2015年 7月 21日 星期二 14:05 BJT

波音今年底目标销售50-60架777x及777型客机 需求持强

路透台北7月21日 - 美国波音(BA.N)公司周二称，今年底目标销售50-60架777x及777型客机，目前已售出44架，并称需求持续强劲。

波音公司全球销售部资深副总裁(global sales senior vice president)John Wojick表示，货机市场历经多年几乎不成长后，已有〞一点〞成长，有部分原因是电子产品愈来愈小。

此外，台湾的长荣航空(2618.TW)总经理郑传义也表示计画以约650亿美元买进24-26架波音787客机，预定2018-2019年交机。

本地时间13:01时，长荣航升0.67%报22.7台币。(完)

(记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)

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