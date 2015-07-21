波音今年底目标销售50-60架777x及777型客机 需求持强

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透台北7月21日 - 美国波音(BA.N)公司周二称，今年底目标销售50-60架777x及777型客机，目前已售出44架，并称需求持续强劲。
波音公司全球销售部资深副总裁(global sales senior vice president)John Wojick表示，货机市场历经多年几乎不成长后，已有〞一点〞成长，有部分原因是电子产品愈来愈小。
此外，台湾的长荣航空(2618.TW)总经理郑传义也表示计画以约650亿美元买进24-26架波音787客机，预定2018-2019年交机。
本地时间13:01时，长荣航升0.67%报22.7台币。(完)
(记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。