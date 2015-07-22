波音季度获利大降33% 受军事业务打击

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月22日 - 波音(BA.N)公布季度获利下滑33%，受到与军用运油飞机相关的大额费用打击，该公司并调降2015年获利预估。
波音在6月30日止第二季录得11.1亿美元获利，每股盈余(EPS)为1.59美元，低于上年同期的16.5亿及2.24美元。
该公司上周表示，第二季将登录5.36亿美元的税后费用，因替美国空军研发的空中加油机KC-46A的燃料系统出现一些问题。
排除退休金及其他成本的核心获利从每股2.42美元降至1.62美元。
营收成长11%至245.4亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S数据，分析师平均预期EPS为1.37美元，营收为242.2亿美元。
商用飞机交付数量成长9%至197架。
该公司称，目前预期2015年核心获利为每股7.70-7.90美元，低于先前预估的8.20-8.40美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。