波音787事故调查范围扩大 排除电池过压可能

2013年1月17日，日本航空的工作人员进入在成田国际机场停泊的波音787客机。 REUTERS/Toru Hanai

路透华盛顿1月20日 - 美国安全检测当局周日排除电池过压是导致本月日航(JAL)(9201.T)一架波音787客机电池起火的原因,并将调查范围扩大到电池充电器和飞机的辅助电源设备.

上周世界各国政府下令暂时停飞波音787梦幻客机,波音也暂停这款飞机的交付.此前全日本空输(ANA)(9202.T)一架787客机上的锂离子电池也出现问题,导致飞机在日本西部紧急迫降.

越来越多的调查人员和波音高层夜以继日地调查事故原因.美国联邦航空管理局(FAA)称,这两起事故中都有可燃化学物质泄漏,可能导致了飞机电气室起火.

事故根本原因仍未确定,但美国国家运输安全委员会(NTSB)的声明排除了日本调查人员提出的事故原因.

该委员会还强调对电池系统调查的复杂性,因为电池制造商遍布全球,电池本身设计可能也存在问题,如果是这样,那就不是换掉存在瑕疵的电池那么简单,而是需要花更长时间才能解决问题.

“对JAL B-787飞行数据记录器数据的分析显示,APU(辅助电源设备)电池并没有超过32V的设计电压,"NTSB在周日早间发表的声明表示.

一名日本安全官员周五向记者表示,全日空上周被迫在高松机场紧急降落的梦幻客机电池过热可能是电流过高引起的.

NTSB声明表示,美国调查人员已经检查了为APU供电的锂电池,以及其它几个从飞机上拆下来的部件,包括线束和电池管理电路板.

调查人员周二将在亚利桑那州图森会合对电池充电器进行测试和分析,并从APU控制器中下载存储内容.生产APU的凤凰城工厂也计划进行类似测试.其它部件已经送至波音在西雅图的工厂以及在日本的制造厂,下载存储内容或进行检查.

英国公司Meggitt (MGGT.L)旗下生产该充电器部门Securaplane Technologies表示,将全面配合美方的调查.

联合技术(United Technologies)(UTX.N)旗下部门Pratt & Whitney负责生产梦幻飞机的APU,该部门的高管表示将配合调查.波音表示,联合技术另一子部门是787客机电气系统的主要供应商.

NTSB决定到Securaplane的工厂进行现场检测,这开始让人质疑仍为调查重点的锂电池的安全性.

787是商业飞机中最为积极采用锂电池技术的机型,而业内普遍还在测试这个技术.FAA已批准几款不同的飞机采用该技术,但须符合"特别条件".

"锂电池明显更加容易因为内部故障而导致自我维持的温度和压力上升情况,"FAA早在2006年就曾指出这一点,当时其允许空客在A380飞机的紧急照明系统中使用锂电池.

2004年率先开始研发这种充电器的Securaplane在2006年11月蒙受数以百万美元计的损失,因为测试中的锂电池发生爆炸,引发的大火将公司一处办公楼夷为平地.

波音发言人Marc Birtel表示,对2006年Securaplane火灾事故的调查结果,确定原因是测试过程不当,而不是电池设计有问题.对于当前的787相关调查,他则拒绝置评.

日本GS Yuasa(6674.T)为梦幻客机生产锂离子电池,法国Thales(TCFP.PA)则为其制造电池控制系统.Thales拒绝发表评论.

美国国家交通运输安全委员会(NTSB)在声明中表示,法国官方亦参与了此次调查.目前法国安全机构暂未发表评论.

**日本加紧调查**

日本运输安全委员会(JTSB)称他们已知悉NTSB的声明,并将在调查中考虑到此声明.

NTSB表示日本运输安全委员会参与了美国波士顿国际机场日航787客机起火事故调查,美方则协助日方调查在日本的紧急迫降事故.两项调查均在进行中.

日本运输安全委员会检察员Hideyo Kosugi告诉路透:"现在我并没有更多可说的,因为我们还未开始针对电池的检测.NTSB的调查开始的早一些,我们还没有对电池进行X光检测或CT扫描."

Kosugi称,无论是电池还是其周边系统都将被保存在东京羽田机场,直到官方决定在何处开展调查.

波音公司周五表示他们将继续制造787客机,但将暂停交付,直到美国联邦航空管理局(FAA)批准并实施一项计划,以确保具有潜在可燃性的锂电池的安全.

在华盛顿,美国运输部部长拉胡德(Ray LaHood)表示,标价2.07亿美元的787客机将暂时停飞,直到监管机构确认该客机"百分之一千的安全".

迄今为止,日本是787客机的最大市场.全日空(ANA)和日本航空公司(JAL)共使用24架梦幻客机.波音公司持有近850架787飞机订单,该型号飞机拥有市场中现有机型里最复杂的电力系统.

暂时还不清楚这些调查是否会导致其他航空公司,以及军用飞机制造商重新考虑对锂电池的使用计划,锂电池比常规电池更轻巧且电力更强.

欧洲飞机制造商空中客车计划在其针对787推出的竞争机型--A350客机上使用类似电池,该机型或将于今年年中进行首次试航.

空中客车管理层上周表示,他们将研究美方调查结果,但该公司对于电力系统的选择将比波音公司更加谨慎,且A350上相同的电力负荷将由数量两倍于787机型的电池分摊,这或能降低风险.

航空周刊(Aviation Week)引述空中客车项目主管Tom Williams的话称,"失败管理系统"是关键,任何A350客机电池产生的逸出气体都有钛金属保护,并被排出飞机.

Williams向航空周刊表示,从锂电池换回镍铬电池需要耗费大量工程工作,而且会占用更大的空间和重量.空中客车暂未对此篇文章发表评论.

当被问到是否计划重新考虑在军用运输机和新型商用喷气客机上使用锂电池时,巴西飞机制造商Embraer SA (EMBR3.SA)不予置评.

不同于787客机使用的日本生产的锂电池,Embraer SA采用的电池由美国制造.

F-35联合攻击战斗机制造商洛克希德马丁(LMT.N)已表示,目前为止在电池使用方面还没有任何问题,因该款战斗机采用的锂电池由法国Saft GroupeS1A.PA制造.(完)

(编译 白云/梁睿雪/王湄;审校 程琳/张涛/徐文焰)

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