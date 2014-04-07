波音获得美国政府批准向伊朗出售飞机备用零件

路透华盛顿/巴黎4月4日 -全球最大的飞机制造商--波音(BA.N)周五称，根据1月生效的暂缓对伊朗制裁协议，已获得美国财政部批准向伊朗出口商务飞机的特定备用零件。

波音发言人称，公司本周获得批准，现在将与伊朗官员接洽，决定他们所需的飞机零件。

该发言人称，政府许可只涵盖能确保1979年前出售给伊朗的老款波音飞机持续安全飞行所需的零件，任何有关出售新款飞机给伊朗的洽商都不允许。

“许可范围非常有限，”该发言人称。

路透2月曾报导，波音和引擎制造企业通用电气(GE,奇异)(GE.N)已申请在对伊朗暂缓制裁的六个月期间向伊朗出口飞机零件。

伊朗去年11月同意在从1月20日起的六个月期间减少核活动，换取英国、中国、法国、德国、俄罗斯和美国暂缓对其的制裁。该协议包括向伊朗航空(Iranair)出售飞机零件，该航空公司的飞机中包括早至1978年购买的波音和空客飞机。

路透记者无法立即获得通用电气对财政部申请状况的评论。

美国财政部发言人表示，不会对许可申请或要求情况置评。

伊朗称，制裁使得他们无法置换新飞机，因而被迫使用未符标准的俄罗斯飞机，和早已超过正常使用年限、经过多次修理的旧飞机。据伊斯兰共和国通讯社称，自1990年以来伊朗发生超过200起航空事故，导致逾2,000人死亡。

波音称，许可是根据暂缓制裁的协议颁发的，目的是为了帮助提高伊朗飞机的安全性。

“我们非常关切飞行安全问题，”波音发言人说。他没有透露会有多少飞机零件售予伊朗，以及出售价格。

分析师称，这次零件出售有助于美国企业为在制裁全面松绑获准后对伊朗出售新飞机做好准备。

去年11月，伊朗一位高级官员对路透表示，如果制裁全面取消，伊朗将需要250-400架飞机。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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