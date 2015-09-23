波音拟在中国设厂 机械师誓言捍卫工作岗位

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透西雅图9月22日（记者 Alwyn Scott） - 波音(BA.N)最大工会的负责人周二誓言捍卫计划在中国建厂可能威胁的工作岗位。
波音首席执行官米伦伯格（Dennis Muilenburg）表示，公司计划在中国设立一座737飞机的完工中心，但美国相关工作岗位不会减少，此后当地机械师协会的总裁与波音的代表进行了会面。
International Association of Machinists District 751总裁Jon Holden表示，华盛顿州失去的任何工作岗位都将是美国工人的损失。该州是大多数波音飞机的生产地点。
“我们为了让工作有保障付出了这么多，我们的工作岗位却被用作赢得订单的筹码，这让人难以接受，”Holden接受路透采访时表示。该工会代表约3.5万波音员工。
“这不仅与中国有关，”他说道。“波音在Puget Sound地区以外打造产能。这些是我们的工作岗位。”
“我们将采取一切合法行动保护我们的工作岗位。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。