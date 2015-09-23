波音拟在中国设厂 机械师誓言扞卫工作岗位

(本文由路透中文网编译提供)

路透西雅图9月23日 - 波音 最大工会的负责人周二誓言扞卫计划在中国建厂可能威胁的工作岗位。

波音首席执行官米伦伯格（Dennis Muilenburg）表示，公司计划在中国设立一座737飞机的完工中心，但美国相关工作岗位不会减少，此后当地机械师协会的总裁与波音的代表进行了会面。

International Association of Machinists District 751总裁Jon Holden表示，华盛顿州失去的任何工作岗位都将是美国工人的损失。该州是大多数波音飞机的生产地点。

“我们为了让工作有保障付出了这么多，我们的工作岗位却被用作赢得订单的筹码，这让人难以接受，”Holden接受路透采访时表示。该工会代表约3.5万波音员工。

“这不仅与中国有关，”他说道。“波音在Puget Sound地区以外打造产能。这些是我们的工作岗位。”