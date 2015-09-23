波音拟在中国设厂 机械师誓言扞卫工作岗位

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
(本文由路透中文网编译提供)
路透西雅图9月23日 - 波音 最大工会的负责人周二誓言扞卫计划在中国建厂可能威胁的工作岗位。
波音首席执行官米伦伯格（Dennis Muilenburg）表示，公司计划在中国设立一座737飞机的完工中心，但美国相关工作岗位不会减少，此后当地机械师协会的总裁与波音的代表进行了会面。
International Association of Machinists District 751总裁Jon Holden表示，华盛顿州失去的任何工作岗位都将是美国工人的损失。该州是大多数波音飞机的生产地点。
“我们为了让工作有保障付出了这么多，我们的工作岗位却被用作赢得订单的筹码，这让人难以接受，”Holden接受路透采访时表示。该工会代表约3.5万波音员工。
“这不仅与中国有关，”他说道。“波音在Puget Sound地区以外打造产能。这些是我们的工作岗位。”
“我们将采取一切合法行动保护我们的工作岗位。”(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计