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国际财经 | 2017年 3月 3日 星期五 10:00 BJT

波音接受1880名工会员工自愿裁员

路透西雅图3月2日 - 周四有几个工会表示，波音(Boeing)(BA.N)已接受西雅图地区1,880名工会机械师和工程师的自愿裁员。这是波音通过减员等办法来降低成本的措施之一。

波音白领工会称，波音1月份接受了305名员工的自愿裁员。航空航天专业工程师雇员协会(the Society of Professional Engineering Employees in Aerospace)的发言人Bill Dugovich表示，去年波音裁减了1,200名白领工会员工，其中850人为自愿裁员、350人为非自愿裁员。

此番减员属于去年宣布的计划，员工申请截止日期为2月1日。

波音周四收跌0.5%至182.99美元。(完)

(编译 孙国玉；审校 陈宗琦)

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