波音表示将在2016年中以前裁减约4000个职位

达沃斯论坛：全球药企将投资5000万美元 在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透3月30日 - 美国波音公司(BA.N)发言人Doug Alder周二对路透表示，公司着眼于控制成本，到今年年中将在商用飞机部门裁减约4,000个岗位。
发言人表示，其中1,600个岗位通过自愿方式裁掉，其余岗位预计要靠不再填补职位空缺的办法。
Alder称，裁撤的职位中将包括数百管理岗位，但不会通过非自愿方式裁减。
路透上月曾报道，波音考虑对专业工程师和技术工人提供自愿离职。
波音飞机部门执行长Ray Conner在2月曾向员工警告称，公司需要裁员，以便“在市场中立于不败，为成长提供资金，并像一家健康企业那样经营”。
西雅图时报(The Seattle Times)稍早曾报道，波音已采取行动，预计在6月前将裁撤4,000个岗位。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。