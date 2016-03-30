波音表示将在2016年中以前裁减约4000个职位

路透3月30日 - 美国波音公司(BA.N)发言人Doug Alder周二对路透表示，公司着眼于控制成本，到今年年中将在商用飞机部门裁减约4,000个岗位。

发言人表示，其中1,600个岗位通过自愿方式裁掉，其余岗位预计要靠不再填补职位空缺的办法。

Alder称，裁撤的职位中将包括数百管理岗位，但不会通过非自愿方式裁减。

路透上月曾报道，波音考虑对专业工程师和技术工人提供自愿离职。

波音飞机部门执行长Ray Conner在2月曾向员工警告称，公司需要裁员，以便“在市场中立于不败，为成长提供资金，并像一家健康企业那样经营”。

西雅图时报(The Seattle Times)稍早曾报道，波音已采取行动，预计在6月前将裁撤4,000个岗位。(完)