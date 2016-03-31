波音计划在商用飞机部门最多裁员八千--消息（更新版）

(新增股价变化，以及波音和分析师的评论)

路透3月30日 - 据两名知情人士透露，美国波音公司(BA.N)今年计划在商用飞机部门裁员至多8,000人，此举可缩减10亿美元成本，并帮助波音与欧洲竞争对手空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)争夺市场。

波音周三承认，计划年中之前在商用飞机部门裁减约4,000个岗位，另外在从事飞行和实验室测试的部门裁减550个工作岗位。

消息人士称，该公司的总体目标是在商用飞机部门裁员10%，该部门总共有大约8万名员工。

波音表示，8,000是个假设数字，公司在裁员方面没有具体目标。

“公司没有裁员目标，”发言人Doug Alder表示。“我们总体上控制成本的能力越强，对员工雇聘的影响就越小。”

Sterne Agee CRT分析师Peter Arment表示，裁员8,000人可使公司节省劳工成本10亿美元。他说，商用飞机部门“的目标是在年底之前削减‘数以十亿美元计’的成本，”这将帮助公司保持竞争力。

Alder说，商用飞机部门年中前裁减约4,000个岗位，其中约1,600个岗位通过自愿方式裁掉，2,400个岗位要靠不再填补职位空缺的办法。

波音股价收报128.58美元，跌1.76%。(完)