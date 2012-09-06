波音预测中国未来20年将成为全球第二大商用飞机市场

波音公司称，中小型双通道飞机，例如波音787梦想客机和波音777，将是未来中国需要的主流机型。

波音公司在新闻稿中表示，中国旅游业的发展将助长对单通道飞机的强劲需求，预计到2031年这种机型的总交付量将达到3,650架。