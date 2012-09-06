波音预测中国未来20年将成为全球第二大商用飞机市场

沪深证交所上周五两融余额降2.7亿元 终结四连升
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。
路透9月5日电---波音公司(BA.N)周三预测，中国未来20年需要购买5,260架商用飞机，总价值6,700亿美元，并将成为全球第二大商用飞机市场。
波音公司称，中小型双通道飞机，例如波音787梦想客机和波音777，将是未来中国需要的主流机型。
波音公司在新闻稿中表示，中国旅游业的发展将助长对单通道飞机的强劲需求，预计到2031年这种机型的总交付量将达到3,650架。
波音公司商用飞机市场营销部门副总裁兰迪·汀瑟(Randy Tinseth)表示：“我们预计中国航空公司未来20年将经历快速的国际业务扩张，年均增长8.9%。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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