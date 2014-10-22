波音与中国商飞合作试点 将“地沟油”转化为航煤

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京10月22日 - 飞机生产商波音(Boeing)(BA.N)与中国商用飞机有限责任公司已经启动一项合作试点计划，将餐饮废油转化为航煤。
波音在声明中称，位于杭州的该合作工厂每年能将略低于24万升餐饮废油转化为燃料。
通过这项计划，两家飞机生产商可以尝试用廉价和来源广泛的餐饮废油来生产生物燃料的可行性。在中国，餐饮废油被称为“地沟油”。
波音及中国商飞预计，在中国使用地沟油每年能生产18亿升燃料。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。