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中国财经 | 2014年 10月 22日 星期三 16:29 BJT

波音与中国商飞合作试点 将“地沟油”转化为航煤

路透北京10月22日 - 飞机生产商波音(Boeing)(BA.N)与中国商用飞机有限责任公司已经启动一项合作试点计划，将餐饮废油转化为航煤。

波音在声明中称，位于杭州的该合作工厂每年能将略低于24万升餐饮废油转化为燃料。

通过这项计划，两家飞机生产商可以尝试用廉价和来源广泛的餐饮废油来生产生物燃料的可行性。在中国，餐饮废油被称为“地沟油”。

波音及中国商飞预计，在中国使用地沟油每年能生产18亿升燃料。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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