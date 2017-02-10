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国际财经 | 2017年 2月 10日 星期五 08:45 BJT

波音执行长称777型飞机销售缓慢是未来几年主要风险之一

路透纽约2月9日 - 波音(Boeing)(BA.N)执行长Dennis Muilenburg表示，只有卖出更多777和787型飞机才能完成生产计划，尽管这两种机型周四拿下了138亿美元订单。

Muilenburg周四在纽约参加Cowen and Co主办的会议时称，777型飞机销售缓慢是波音未来几年面临的主要风险之一。他指出，要想实现未来几年将月度产量从12架提升到14架的计划，波音还必须卖出更多787型飞机。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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