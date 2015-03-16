专访：波音能够在2018年实现创纪录高位的产量目标--高管

欧央行副总裁警告称银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
路透西雅图3月15日 - 全球最大飞机制造商--波音(Boeing)(BA.N)旗下工业系统主管Pat Shanahan接受路透专访时称，该公司吸取了以往的教训，能够在2018年实现创纪录高位的737客机产量目标。
“我们能够因应不确定性和风险，或者降低风险，在这方面我们现在做得比过去好得多，”负责监管波音生产的Shanahan还称。(完)
(编译 许娜；审校 张涛)
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路透5月11日 - 华尔街日报(WSJ)援引消息人士的话报导称，美国国际集团(AIG) 计划任命Brian Duperreault为新任执行长。
路透法兰克福5月11日 - 德国工业巨头西门子周四宣布，未来数年将在德国裁减1,700个职位，另外还将转移1,000个职位，这是效率改善行动的一部分。