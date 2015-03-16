专访：波音能够在2018年实现创纪录高位的产量目标--高管

路透西雅图3月15日 - 全球最大飞机制造商--波音(Boeing)(BA.N)旗下工业系统主管Pat Shanahan接受路透专访时称，该公司吸取了以往的教训，能够在2018年实现创纪录高位的737客机产量目标。

“我们能够因应不确定性和风险，或者降低风险，在这方面我们现在做得比过去好得多，”负责监管波音生产的Shanahan还称。(完)

(编译 许娜；审校 张涛)

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