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国际财经 | 2016年 4月 28日 星期四 07:27 BJT

波音第一季获利下滑近9% 受认列空中加油机费用拖累

路透4月27日 - 波音(BA.N)公布季度获利下滑近9%，受一笔KC-46空中加油机相关的税后费用拖累。

波音第一季获利12.2亿美元，或每股1.83美元，上年同期为13.4亿美元，或每股1.87美元。

波音在第一季认列一笔加油机费用1.56亿美元，或每股0.24美元。

扣除退休金及其他成本的核心获利，由每股1.97美元降至1.74美元。

营收成长约2%，至226.3亿美元。

商用飞机交货量下滑4.3%至176架。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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