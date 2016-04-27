波音第一季获利下滑近9% 受认列空中加油机费用拖累

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月27日 - 波音(BA.N)公布季度获利下滑近9%，受一笔KC-46空中加油机相关的税后费用拖累。
波音第一季获利12.2亿美元，或每股1.83美元，上年同期为13.4亿美元，或每股1.87美元。
波音在第一季认列一笔加油机费用1.56亿美元，或每股0.24美元。
扣除退休金及其他成本的核心获利，由每股1.97美元降至1.74美元。
营收成长约2%，至226.3亿美元。
商用飞机交货量下滑4.3%至176架。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。