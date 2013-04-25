更正-《美股业绩焦点》波音第一季获利超预期，787客机问题影响不大

(更正：因英文原文有误，修改内文第五段和第六段有关处理787客机问题成本的会计处理描述)

路透纽约4月24日 - 飞机制造商波音 第一季获利跳增近20%，轻松超越分析师预估，表明787梦幻客机的问题带来的影响甚微，从而扶助公司股价收高逾3%。

波音周三公布季度业绩时，还维持对全年的营收、获利和现金情况的预估，并安抚投资人称，预期所有飞机都将会按计划交货，包括梦幻客机。

公司的节约成本措施与利润率攀升，盖过了营收小幅下滑的影响。波音第一季商用喷气机交付数量与上年同期持平，但利润率较低的787机型暂停交货，令整体利润率上升。

1月时两架波音787飞机出现电池过热问题，之后监管机构下令停飞该机型，导致交货暂停。正如部分分析师的预料，该公司并未披露其估计因此造成的损失。不过波音在电话会议上表示，处理电池问题的成本大多已反映在第一季业绩中。

波音财务长Greg Smith说，有关分析问题、电池系统重新设计与测试和改进已投入运营的50架梦幻客机的成本，大部分作为期间费用(period expense)计入第一季业绩，并基本已透过调整公司内部资源而被吸收掉了。

他表示，其余比较小的金额将合并计入超过1,100架梦幻客机的生产成本中，所以不会明显影响公司获利。但他不愿提供全部成本的具体数字。

上周美国联邦航空管理局(FAA)同意波音修改电池系统之后，梦幻客机电池问题似乎已经接近尾声。预计很快就可以恢复交机。

波音公司首席执行官迈克纳尼(James McNerney)表示，该公司预计在5月初开始恢复787客机交机作业，既然重新设计的电池已获FAA核准，将在5月中之前完成全部50架客机的修改。他说现在正有25架梦幻客机等待交付客户。

波音第一季净利上升至11亿美元，或每股1.44美元，上年同期为9.23亿美元，或每股1.22美元。

扣除部分退休金费用的核心获利为每股1.73美元。汤森路透I/B/E/S预估为1.49美元。

营收下滑2.5%至189亿美元，因受梦幻客机暂时停止交付的影响。

分析师表示，投资人大多无视梦幻客机的问题，因先前已经获得充分示警，同时也已反映至股价上。自监管当局1月16日禁飞梦幻飞机以来，波音股价至今上涨18.6%。

波音股价周三收盘大涨3.0%至90.83美元。

分析师把焦点放在波音商用飞机部门是否能够通过交付飞机来赚进大笔现金，这些现金可以用来回购股票、派发股息或投入新飞机的计画，而这都将被视为有利股价的因素。

波音上季现金余额下滑20亿美元，降幅小于部份分析师预期。波音有信心可以赶上今年交付梦幻飞机的进度，缓解了现金进一步消耗的疑虑。波音周三重申全年营运现金流入将超过65亿美元。

该公司表示，将自第二季起执行先前宣布的15-20亿美元的股票回购计画。

波音国防、航天及安全业务营收降1%至81亿美元，反映出政府缩减国防支出，不过该事业的获利增长12%至8.32亿美元，利润率从9%升至10.3%。

波音商用飞机部门当季交付了137架飞机，平上年同期水准，并录得106.9亿美元营收，较上年同期减少2.2%。营业利润率则是从9.9%升至11.4%，因为低利润梦幻飞机并未计入其中。