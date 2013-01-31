更新版-美股业绩: 波音认为787客机问题对今年财测影响不大

但波音公布的2013年财测未包括787客机造成的重大冲击.

波音称,他们预期将在2013年交付至少60架梦幻客机,低于此前部分分析师预估的80架以上.787客机每月产量为5架.

McNerney表示,波音仍计划在2013年中期前将787客机产量提升至每月七架,并在年底前进一步提高至每月10架.

最新的产量预测令一些人感到意外.美国穆迪投资服务公司(Moody's)的Russell Solomon预期2013年787客机交付数量为100架,并称波音至少60架的预估"远低于我们此前的预期".

与此同时,波音公布第四季净利降至9.78亿美元,合每股盈余(EPS)为1.28美元;上年同期分别为13.9亿美元和1.84美元,其中包括一笔特殊税项利得.分析师此前预估EPS为1.19美元.

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根据汤森路透I/B/E/S,华尔街普遍预测波音2013年EPS为5.13美元.

波音第四季营收增长14%至223亿美元.

该公司称其第四季共计净收到394架客机订单,分机订购总量升至近4,400架,价值达创纪录的3,190亿美元.该公司第三季净接获369架客机订单,订单总量约为4,100架,价值3,070亿美元.

波音首次根据标准会计规则公布了扣除多数养老金支出的所谓核心业绩.波音称第四季核心获利相比上年同期增长9%,从16.9亿美元升至18.4亿美元.第四季核心EPS与上年同期相比则下降24%,由1.92美元跌至1.46美元.但上年同期的数据包括每股约0.52美元的一次性税收优惠.