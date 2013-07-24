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货币新闻 | 2013年 7月 24日 星期三 19:59 BJT

美股业绩：波音第二季获利优于预期，因商业飞机营收大增

路透7月24日 - 波音 周三公布第二季获利，优于预期，因商业飞机营收跳增15%。

公司公布第二季净利为10.9亿美元，合每股盈余1.41美元，较上年同期高出13%。未计特殊项目在内，每股盈余为1.67美元。

第二季营收增长9%至218亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S数据分析师此前预计，未计特殊项目在内，第二营收料为207.8亿美元，每股盈余为1.58美元。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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