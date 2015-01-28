更新版 1-美股业绩：波音第四季核心获利飙升，并预计2015年现金流增加

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路透1月28日 - 美国波音公司 周三公布第四季核心获利大涨23%，高于分析师预期，推动其股价收盘大涨5.4%。

波音预计2015年现金流增至62亿美元，为预估区间的高端。

波音的业绩显示各项业务在去年年底表现强劲。不过分析师认为国防业务表现更强，该领域利润率提高。相比而言，商用飞机业务利润率缩窄，因波音交付更多787梦想客机，该客机的生产成本仍很高。

摩根大通分析师Peter Arment在致客户的报告中说，虽然有这些忧虑，但波音“2015年稳健的现金流预估显示，公司有信心降低787客机成本。”

Sterne Agee分析师Peter Arment表示，波音2015年的现金流预估是个“非常强劲的数字”，让波音可以向股东回馈更多资金。