更新版 1-美股业绩：波音第四季核心获利飙升，并预计2015年现金流增加

标题新闻；沙特阿美将6月对亚洲石油供应减少约700万桶，作为全球减产行动的一部分-消息人士
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路透1月28日 - 美国波音公司 周三公布第四季核心获利大涨23%，高于分析师预期，推动其股价收盘大涨5.4%。
波音预计2015年现金流增至62亿美元，为预估区间的高端。
波音的业绩显示各项业务在去年年底表现强劲。不过分析师认为国防业务表现更强，该领域利润率提高。相比而言，商用飞机业务利润率缩窄，因波音交付更多787梦想客机，该客机的生产成本仍很高。
摩根大通分析师Peter Arment在致客户的报告中说，虽然有这些忧虑，但波音“2015年稳健的现金流预估显示，公司有信心降低787客机成本。”
Sterne Agee分析师Peter Arment表示，波音2015年的现金流预估是个“非常强劲的数字”，让波音可以向股东回馈更多资金。
波音预计，2015年扣除养老金和其他成本的核心获利介于每股8.20-8.40美元，低于分析师平均预期的8.64美元。
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波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 美国租车公司Hertz Global Holdings公布的季度亏损大于预期，且营收也不及预期，受美国市场定价较低拖累。