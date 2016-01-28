波音股价大跌 公司预告飞机交付放缓及获利前景欠佳

路透西雅图1月27日 - 波音(BA.N)周三向投资人预告2016年将是艰困的一年，给出的获利及飞机交付预估数字低于市场预期，很大程度是因为需要进行产线调整以提升之后几年的产出，此一消息使其股价受到重创。

这家全球最大飞机制造商表示，仍预期新飞机市场表现强劲，尽管全球成长放缓且油价偏低。

波音表示，预期客运流量将持续升高，并宣布到2019年737的月产出将提升至57架，这将是这款单通道飞机的最高产出水准；目前波音正努力阻击空中客车(空中巴士/Airbus)(AIR.PA)的竞争。波音也正在扩大787及767的生产。

投资人聚焦于短期的创痛。波音股价暴跌8.9%，创下2001年10月以来最大单日跌幅，收报116.58美元，跌幅居道琼工业指数成分股之冠。

**出乎意料的减产**

波音决定减产737，令许多分析师感到意外，他们原先预期波音将维持原有的生产步调，而不会冒将市占率拱手让给空中客车的风险。

波音上周宣布减产747-8，该机型目前主要作为货机之用，当时公司称该机型产线将持续运作，直到2019年老旧飞机加速退役为止。

波音周三表示，2017年将缩减777产出，因将要升级至777X，新机型将在2020年前问世。

Teal Group分析师Richard Aboulafia等人认为，减产是波音737及777机型停售之前面临销售困境的迹象。他们提到近期波音卖给联合航空(UAL.N)的737就给予相当优惠的折扣。

一基金经理人指出，波音缩减737产量“显示窄体客机需求略为趋软”。

波音表示，长期来看，预计全球客运每年将成长6-7%，高于5%的历史均值。这将会支持该公司自2017起增加产出。

波音执行长Dennis Muilenburg在一电话会议上表示，虽然中国经济放缓，但该国第四季客运量成长15%。

“2019年月产量增至57架，延续窄体客机市场信心饱满的趋势，”Muilenburg说。“这一切告诉我们，持续提高产出以维持供需平衡是正确之举。”

2016年是波音创立100年，公司预计交付740-745架飞机，低于2015年的纪录高位762架。

“该公司看起来并不是严重过度生产，”Fort Pitt Capital投资长Charlie Smith表示，“未完成订单有5,800架。”

波音预估2016年核心获利为每股8.15-8.35美元，低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的9.43美元。

“这样的下滑幅度的确令人失望，”Canaccord Genuity分析师KenHerbert表示。

波音公布第四季获利下滑，主因上周宣布放慢747-8生产脚步所衍生的每股0.84美元费用。(完)