波音拟今年在南卡罗来纳州787工厂裁员数百人--WSJ

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透西雅图2月28日 - 华尔街日报周四报导称，波音公司(BA.N)今年将在美国南卡罗来纳州制造787梦幻客机的工厂裁减数百个工作岗位，但此举与近期停飞事件无关。
报导称，鉴于新型客机的生产率提高，裁员计划并非不同寻常，在787客机电池问题出现之前就已开始考虑裁员。
报导援引未具名消息人士称，该工厂位于南卡罗来纳州的北查尔斯顿，裁员规模最高占到某些团队员工总数的20%。该工厂的雇员总数超过6,000人。
尚不能立即联系到波音就此置评。(完)
(编译 王兴亚; 审校 王洋)
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