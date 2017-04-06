波音成立风险投资部门 投资两家科技新创公司

路透西雅图4月5日 - 波音(BA.N)周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。

波音的新部门名为HorizonX，已经投资位于华盛顿的软件公司Upskill，这家公司利用类似Google Glass的眼镜装置，来协助组装线上的工人执行复杂程度较高的作业，例如生产波音飞机的配线组。

该部门也已投资位于西雅图地区的Zunum Aero，这家公司致力于开发油电混合动力飞机，藉以降低区域航线的飞行成本。Zunum也有获得JetBlue Airways Corp (JBLU.O)旗下JetBlue Technology Ventures的资金。

主管HorizonX的波音副总裁Steve Nordlund表示，波音并没有打算直接从这些风险投资事业获利，只是要取得用于自动化车辆、机器自动学习、增材制造(additive manufacturing)、以及可穿戴设备等技术。

波音拒绝说明投资金额，但发言人Chaz Bickers表示，“这个行动代表着波音多年来每年投入数亿美金推动创新的承诺，并与我们的研发工作产生互补作用。”(完)