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中国财经 | 2017年 3月 13日 星期一 12:54 BJT

波音中国工厂计划年交付100架飞机 2018年交付首架--新华

路透上海3月13日 - 中国新华社报导，波音(Boeing)(BA.N)在中国的波音737完工中心年交付目标为100架飞机，预计2018年交付首架飞机。

新华社称，这个位于浙江舟山的完工中心将于3月底正式开工建设；该中心将由波音与中国商用飞机有限责任公司(中国商飞)共同运营。

新华还称，完工中心将负责波音737飞机机上娱乐系统、座椅等内饰安装，涂装以及飞机维修、维护服务等工作；还将创造2,000个就业机会。该设施为波音在美国以外的首个737完工中心。(完)

(编译 王琛；审校 张荻)

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