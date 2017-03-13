波音中国工厂计划年交付100架飞机 2018年交付首架--新华

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月13日 - 中国新华社报导，波音(Boeing)(BA.N)在中国的波音737完工中心年交付目标为100架飞机，预计2018年交付首架飞机。
新华社称，这个位于浙江舟山的完工中心将于3月底正式开工建设；该中心将由波音与中国商用飞机有限责任公司(中国商飞)共同运营。
新华还称，完工中心将负责波音737飞机机上娱乐系统、座椅等内饰安装，涂装以及飞机维修、维护服务等工作；还将创造2,000个就业机会。该设施为波音在美国以外的首个737完工中心。(完)
(编译 王琛；审校 张荻)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。