全日空6月1日起重新启用波音787梦幻客机

全日空(ANA)周四表示，将于6月1日起重新启用波音787梦幻客机。此前787客机在全球范围内遭禁飞超过四个月。全日空还表示，今夏将开辟三条以787客机载客的国际航线。此外，日本航空公司也表示，将从6月起恢复787客机运营。路透