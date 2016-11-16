波音将在防卫与太空业务裁员500人 并关闭两座工厂

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月15日 - 全球最大飞机制造商波音(Boeing)(BA.N)周二表示，将整顿国防和太空两块业务，在四年时间内裁员500人，并关闭两座工厂。
波音表示，杭亭顿海滩(Huntington Beach)的一些工作岗位将迁移至南加州的艾尔索冈多(El Segundo)、长滩(Long Beach)与海豹滩(Seal Beach)。目前波音正在关闭德州艾尔帕索(El Paso)与维吉尼亚州纽因顿(Newington)的工厂。
波音一名发言人对路透表示，与裁员以及业务整顿有关的改变并不大。
该公司还表示，将新成立一个全球运营集团，其中将包括在澳洲、沙特(沙乌地)阿拉伯以及英国的防卫业务分支。该分支将由波音英国防卫分支董事总经理David Pitchforth担任负责人。
截至10月27日，波音的国防、太空与安全业务约有4.8万名员工，在公司最近一季总营收239亿美元中占比为31.4%。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
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