波音将在防卫与太空业务裁员500人 并关闭两座工厂

路透11月15日 - 全球最大飞机制造商波音(Boeing)(BA.N)周二表示，将整顿国防和太空两块业务，在四年时间内裁员500人，并关闭两座工厂。

波音表示，杭亭顿海滩(Huntington Beach)的一些工作岗位将迁移至南加州的艾尔索冈多(El Segundo)、长滩(Long Beach)与海豹滩(Seal Beach)。目前波音正在关闭德州艾尔帕索(El Paso)与维吉尼亚州纽因顿(Newington)的工厂。

波音一名发言人对路透表示，与裁员以及业务整顿有关的改变并不大。

该公司还表示，将新成立一个全球运营集团，其中将包括在澳洲、沙特(沙乌地)阿拉伯以及英国的防卫业务分支。该分支将由波音英国防卫分支董事总经理David Pitchforth担任负责人。

截至10月27日，波音的国防、太空与安全业务约有4.8万名员工，在公司最近一季总营收239亿美元中占比为31.4%。(完)