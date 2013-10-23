波音上调未来20年东北亚市场飞机销售预估

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透东京10月23日 - 波音(BA.N)周三调高对于东北亚飞机市场的预估，预期未来20年将销售1,360架喷气式飞机、价值2,800亿美元，原先预估为1,270架。
波音负责商用飞机行销的副总裁Randy Tinseth于东京简报会上宣布该预估。
在上一次的20年市场预测中，波音预期商用飞机的销售额将为2,200亿美元。在最新预估中，波音预期替换需求将占到总需求的55%。东北亚市场包括日本、台湾和朝鲜半岛。(完)
(编译 戴素萍 审校 隋芬)
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路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。