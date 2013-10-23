波音上调未来20年东北亚市场飞机销售预估

波音负责商用飞机行销的副总裁Randy Tinseth于东京简报会上宣布该预估。

在上一次的20年市场预测中，波音预期商用飞机的销售额将为2,200亿美元。在最新预估中，波音预期替换需求将占到总需求的55%。东北亚市场包括日本、台湾和朝鲜半岛。(完)