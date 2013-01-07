美国个股: 美银正洽谈出售3,000亿美元抵押贷款的服务权--消息

德国财政：公共债务与GDP之比今年料下降约2个百分点--政府报告
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透纽约1月4日 - 两位知情人士表示,美国银行 正在洽谈出售3,000亿美元抵押贷款的回收权.在并购Countrywide Financial遭遇巨额损失后,该行正努力剥离问题资产.
拒绝具名的消息人士称,Ocwen金融 、Nationstar Mortgage Holdings 以及Walter投资管理 等公司正在洽购其中部分资产.
美银寻求出售的此类资产,即房屋抵押贷款服务权,已令银行业者越来越不愿持有.基于该项权利,银行向抵押贷款投资者收取费用,代为回收借款人的房屋贷款.楼市泡沫破裂使得回收抵押贷款这项业务成本高昂,因为借款人拖欠债务甚至丧失抵押品赎回权.
新的资本规定也将使得银行业者保有抵押贷款服务权的成本更高,因此至少部分资产正在移交给非银行公司,如Ocwen、Nationstar和Walter资产管理公司.
目前尚未确定这三家公司各自将购买的份额,以及将支付的价格.消息人士称,他们预计未来几周内将宣布达成协议.
美银发言人Dan Frahm表示,这只是"市场传言或猜测",公司不会就此置评.Ocwen、Nationstar和Walter的代表尚未作出回复.
其中一位消息人士说,Nationstar考虑购买的份额最大.(完)
(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
路透柏林4月12日 - 德国政府周三在一份报告中称，该国公共债务/国内生产总值(GDP)之比今年料下降约2个百分点，可望到2020年将该比率降至60%以下。
路透上海4月12日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南通通州区 10 7 4/7簿记建档 4.88% 上限5.30% AA 2.9 第3-7年末还20%本金 惠通投资公司 中证信用增进股份有限公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *蚌埠城市 25
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