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债券 | 2013年 1月 7日 星期一 20:53 BJT

美国个股: 美国银行将支付房利美36亿美元以和解抵押贷款诉讼

路透1月7日 - 美国银行 表示,该公司与房利美 达成了总金额36亿美元和解,以解决出售及交割住宅抵押贷款相关债权.

美国银行表示,该行也已经与两个团体达成协议,出售其约3,060亿美元的住宅抵押贷款服务权.

在和解消息出炉后,美国银行盘前股价上涨1.8%.(完)

(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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