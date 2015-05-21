渤海租赁引进巴西航空40架E190飞机 总价21.4亿美元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月21日 - 周三临时停牌的中国渤海租赁(000415.SZ)周四公告称，全资子公司天津渤海与中国进出口银行、巴西国家经济社会发展银行等达成融资协议，引进巴西航空工业公司40家E190系列飞机，总价值为21.4亿美元。
渤海租赁表示，上述融资框架协议及后续项下协议的顺利实施，将为天津渤海未来拓展飞机租赁业务产生正面影响，也会对上市公司未来生产经营和业绩带来积极影响。
渤海租赁2014年年报显示，受益于国内一带一路及丝绸之路计划，亚太地区航空业发展空间巨大，公司持续看好飞机租赁领域的增长空间，2015年公司将通过再融资方式继续加大对飞机租赁有业务的投放，力争将香港航空租赁打造成为全球领先的飞机租赁公司。
渤海租赁将于今日复牌，周二收报21.10元/股，最近一个月股票上涨60%。（完）
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(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。