渤海租赁引进巴西航空40架E190飞机 总价21.4亿美元

路透上海5月21日 - 周三临时停牌的中国渤海租赁(000415.SZ)周四公告称，全资子公司天津渤海与中国进出口银行、巴西国家经济社会发展银行等达成融资协议，引进巴西航空工业公司40家E190系列飞机，总价值为21.4亿美元。

渤海租赁表示，上述融资框架协议及后续项下协议的顺利实施，将为天津渤海未来拓展飞机租赁业务产生正面影响，也会对上市公司未来生产经营和业绩带来积极影响。

渤海租赁2014年年报显示，受益于国内一带一路及丝绸之路计划，亚太地区航空业发展空间巨大，公司持续看好飞机租赁领域的增长空间，2015年公司将通过再融资方式继续加大对飞机租赁有业务的投放，力争将香港航空租赁打造成为全球领先的飞机租赁公司。

渤海租赁将于今日复牌，周二收报21.10元/股，最近一个月股票上涨60%。（完）

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(发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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