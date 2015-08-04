渤海租赁称子公司拟全面要约收购Avolon100%股权

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月4日 - 中国渤海租赁股份有限公司(000415.SZ)子公司要约收购飞机租赁公司AvolonAVOL.N20%股权计划出现波折。公司周一晚间公告称，因Avolon收到第三方对其100%股权进行收购的全面要约，渤海租赁决定亦发起全面要约收购。
据Avolon公司稍早披露，渤海租赁方已向其提出总价为25.5亿美元的全面收购要约，每股收购价为31美元，高出另一收购方每股30美元的报价。
此前渤海租赁子公司Global Aviation Leasing Co.,Ltd（GAL）已与Avolon及其主要股东达成协议，GAL拟以要约方式收购 Avolon的20%股权，要约收购价格为26美元/股，收购交易价款预计约4亿2,862.87万美元。目前相关各方已向美国证券交易委员会提交要约收购文件，本次收购已经按照协议约定正式进入要约期。
公告称，Avolon近日收到了来自第三方对其100%股权进行收购的全面要约；如上述第三方的全面要约事项获得Avolon董事会及有权机构的批准，GAL要约收购Avolon20%股权事项将终止。
渤海租赁决定授权公司经营管理团队依据市场情况，对Avolon经营情况、市场竞争情况等进行全面分析后向Avolon提交全面要约收购其100%股权的非约束性报价。公告亦强调，这与最终能否收购成功不存在必然联系，此次收购仍存在较大不确定性。
Avolon公司周一收报29.69美元，上涨3.34%。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。