渤海租赁称子公司拟全面要约收购Avolon100%股权

路透上海8月4日 - 中国渤海租赁股份有限公司(000415.SZ)子公司要约收购飞机租赁公司AvolonAVOL.N20%股权计划出现波折。公司周一晚间公告称，因Avolon收到第三方对其100%股权进行收购的全面要约，渤海租赁决定亦发起全面要约收购。

据Avolon公司稍早披露，渤海租赁方已向其提出总价为25.5亿美元的全面收购要约，每股收购价为31美元，高出另一收购方每股30美元的报价。

此前渤海租赁子公司Global Aviation Leasing Co.,Ltd（GAL）已与Avolon及其主要股东达成协议，GAL拟以要约方式收购 Avolon的20%股权，要约收购价格为26美元/股，收购交易价款预计约4亿2,862.87万美元。目前相关各方已向美国证券交易委员会提交要约收购文件，本次收购已经按照协议约定正式进入要约期。

公告称，Avolon近日收到了来自第三方对其100%股权进行收购的全面要约；如上述第三方的全面要约事项获得Avolon董事会及有权机构的批准，GAL要约收购Avolon20%股权事项将终止。

渤海租赁决定授权公司经营管理团队依据市场情况，对Avolon经营情况、市场竞争情况等进行全面分析后向Avolon提交全面要约收购其100%股权的非约束性报价。公告亦强调，这与最终能否收购成功不存在必然联系，此次收购仍存在较大不确定性。

Avolon公司周一收报29.69美元，上涨3.34%。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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